Quỹ đất ven sông Hàn ngày càng hạn chế, trong khi sức hút du lịch và dòng vốn đầu tư tiếp tục gia tăng, khiến những bất động sản sở hữu vị trí trung tâm như M Riverside Da Nang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Quỹ đất trung tâm: Càng khan hiếm, càng đáng quan tâm

Trên thị trường bất động sản quốc tế, những tài sản nằm tại khu vực lõi của các trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch thường có lợi thế riêng nhờ vị trí khó thay thế. Tại những đô thị như Manhattan, London hay Paris, quỹ đất trung tâm hữu hạn là một trong những yếu tố góp phần định hình giá trị bất động sản qua nhiều chu kỳ thị trường.

Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo phát triển tất yếu ấy, đặc biệt là tại Đà Nẵng - đầu tàu kinh tế và du lịch của khu vực miền Trung. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại thành phố phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4%; khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, trong khi vốn FDI thu hút đạt khoảng 686 triệu USD, gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ.

Đà Nẵng phát triển rực rỡ, trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn và dòng người quốc tế.

Sự phát triển thần tốc khiến áp lực lên quỹ đất trung tâm thành phố ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này thể hiện khá rõ qua sự phân hóa mặt bằng giá căn hộ. Trong khi các khu vực kế cận như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay Liên Chiểu đang giao dịch ở ngưỡng phổ biến từ 41 đến 56 triệu/m², thì khu vực lõi quận Hải Châu trung bình neo ở mức từ 80 đến 85 triệu/m².

Đặc biệt, giá căn hộ cao cấp và hạng sang ven sông Hàn đã vượt xa mốc 150 triệu đồng/m², mức đỉnh từ 170 triệu đến trên 200 triệu đồng/m².

Mức giá này phản ánh ranh giới rõ rệt giữa "khan hiếm sản phẩm" và "khan hiếm vị trí", bởi một thành phố có thể xây thêm hàng nghìn căn hộ mới, nhưng không thể mở rộng thêm quỹ đất sát sông Hàn hay kế cận cầu Rồng.

Bất động sản ven sông Hàn thuộc top đắt giá nhất Đà Nẵng nhưng quỹ đất đã đạt tới giới hạn.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn bất động sản, ông Phạm Minh Hoàng, một nhà đầu tư lâu năm đến từ Hà Nội, cho biết: “Với tôi, tiêu chí 'đắt xắt ra miếng' luôn được đặt lên hàng đầu. Vì đắt hôm nay, nhưng 5-10 năm nữa không tìm được một vị trí tương tự như vậy, thì nó lại thành rẻ. Vị trí nào càng đẹp, càng khan hiếm và khó tìm kiếm trong tương lai thì càng mang lại dòng tiền tốt”.

Góc nhìn này cho thấy cách giới đầu tư có kinh nghiệm định giá một tài sản khó tái lập. Thông thường, tài sản đó cần hội tụ ba điều kiện: quỹ đất nằm trong lõi trung tâm với nguồn cung mới hạn chế; khả năng tiếp cận những công trình biểu tượng tạo nhận diện cho thành phố; và hiện diện trong một hệ sinh thái đô thị đã vận hành thay vì chờ đợi hạ tầng tương lai.

M Riverside Da Nang – vị trí kế cận Cầu Rồng

Giữa bối cảnh quỹ đất vàng ven sông Hàn gần như đã khép lại cánh cửa cho những dự án cao tầng mới, sự xuất hiện của M Riverside Da Nang tại số 6 đường 2/9 được đánh giá là một mảnh ghép hiếm hoi còn sót lại ngay trái tim quận Hải Châu.

M Riverside Da Nang sở hữu hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn, kế cầu Rồng.

Dự án có ba mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường 2/9, Bình Hiên và Đào Tấn, nằm trong khu vực tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận cầu Rồng, công viên APEC, bãi biển Mỹ Khê và các điểm đến ven sông Hàn.

Một trong những lợi thế được giới thiệu tại dự án là tầm nhìn hướng sông Hàn, cầu Rồng, khu vực trung tâm và biển Mỹ Khê. Cư dân có thể quan sát cảnh quan đô thị, các hoạt động trên sông và những màn trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Tầm view triệu đô ngắm trọn lễ hội pháo hoa trở thành tọa độ được du khách săn đón.

Ở góc độ khai thác lưu trú, vị trí trung tâm cũng là yếu tố được quan tâm. Khách du lịch hạng sang và giới chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng luôn ưu tiên lưu trú tại trung tâm Hải Châu để thuận tiện làm việc và tận hưởng nhịp sống đêm bên sông Hàn. Một dự án như M Riverside Da Nang chắc chắn sẽ luôn dẫn đầu tỷ lệ lấp đầy và giữ mức giá thuê vượt trội quanh năm.

Theo giới thiệu, M Riverside Da Nang được phát triển với quy mô 312 căn hộ. Số lượng sản phẩm giới hạn là một trong những yếu tố được chủ đầu tư nhấn mạnh khi định vị dự án ở phân khúc cao cấp.

Đặc biệt, quyền sở hữu lâu dài biến mỗi căn hộ tại đây vượt thoát khỏi khái niệm một căn hộ thương mại dịch vụ đơn thuần để trở thành một khối tài sản truyền đời đúng nghĩa.

Cơ hội sở hữu M Riverside Da Nang càng trở nên hấp dẫn trong giai đoạn đầu ra mắt nhờ chính sách tài chính đột phá với mức giá chỉ từ 2,7 tỷ đồng mỗi căn, tiến độ thanh toán thảnh thơi chỉ 5% trong 2 tháng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn hỗ trợ vay tới 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng, chỉ cần đóng 30% cho đến lúc nhận nhà, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 21,5% và miễn phí quản lý dịch vụ trong 24 tháng đầu tiên.

Tố Uyên