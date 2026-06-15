Sức hút từ những tọa độ ven sông trên bản đồ bất động sản toàn cầu

Không phải ngẫu nhiên mà những căn hộ hạng sang bên sông luôn là tài sản “nhất định phải có” trong danh mục tài sản của giới tinh hoa. Dù để ở hay đầu tư, họ vốn có những tiêu chuẩn rất khắt khe khi tìm kiếm một bất động sản để sở hữu. Họ ưa chuộng những nơi có vị trí hiếm có, độc bản, có tính riêng tư cao, cận kề thiên nhiên.

Bởi vậy, giới tinh hoa sẵn lòng chi trả một mức giá đắt đỏ để sở hữu một căn hộ ven sông, khi quỹ đất để phát triển mới loại bất động sản này ngày một ít hơn, cùng những đặc quyền sống riêng biệt mà loại hình này mang lại.

Bên cạnh giá trị khan hiếm, bất động sản cận thủy còn xác lập một chuẩn sống sinh thái độc bản, với một môi trường sống đầy sinh khí - nơi cây xanh và mặt nước giao hòa, mang đến nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày cho chủ sở hữu. Khác biệt với nhịp sống ngột ngạt của phố thị, cảnh quan sông nước mang lại tầm nhìn khoáng đạt, thư thái.

Sự cộng hưởng giữa tính khan hiếm và chất lượng sống đặc quyền khiến cho bất động sản cận thủy luôn duy trì được thanh khoản cao và “sức đề kháng” tốt trước mọi biến động kinh tế.

Khu vui chơi sáng tạo với thiết kế xanh, an toàn và thân thiện. Ảnh phối cảnh

Số liệu cho thấy, tại Anh, bất động sản bên sông có mức giá trung bình cao hơn khoảng 51% so với các sản phẩm không có yếu tố mặt nước. Ở Australia, báo cáo thị trường năm 2025 cũng ghi nhận mức giá loại tài sản này cao hơn trung bình tới 86%, và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng qua từng năm. Các hình mẫu bất động sản cận thuỷ dọc sông Seine (Pháp), Venice (Italy), Sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc), Marina Bay (Singapore) hay Victoria Harbour (Hong Kong, Trung Quốc)... từ lâu đã trở thành những cột mốc xác lập mức giá đắt đỏ bậc nhất trên bản đồ địa ốc toàn cầu. Bởi vậy, vượt trên mọi khái niệm về một chốn an cư, bất động sản ven sông khẳng định sức hút của di sản truyền đời - một tài nguyên ngày càng đắt giá và luôn giữ vững đà tăng trưởng theo chiều dài phát triển của đô thị.

Toạ độ cận thủy giữa lòng phố tại phía nam TP.HCM

Tại Việt Nam, từ nhiều năm nay, bất động sản ven sông cũng xác lập vị thế là thước đo cho chuẩn mực sống cao cấp. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, dự án Vlasta Premier - Phú Thuận nổi lên như một điểm sáng đắt giá trên trục đường Đào Trí và ôm trọn tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Đồng Nai.

Dự án duy trì chuẩn mực sống bền vững với mật độ xây dựng khoảng 47%. Việc khắt khe trong phân bổ mật độ xây dựng cho thấy tư duy ưu tiên trải nghiệm: dành phần lớn diện tích cho những mảng xanh và không gian mở bốn hướng. Hai tòa tháp cao cấp của dự án mang điểm nhấn kiến trúc phủ kính toàn phần, khéo léo xóa nhòa ranh giới giữa không gian sống bên trong và khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Từ trong căn hộ, mỗi chủ nhân có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan bên sông Đồng Nai, đồng thời cảm nhận bầu không khí trong lành tự nhiên nhờ thiết kế thoáng gió và đón nắng mặt trời mỗi ngày.

Mật độ giới hạn chỉ 11 căn hộ trên mỗi mặt bằng tầng mang đến sự riêng tư và tĩnh lặng dành riêng cho cộng đồng cư dân thành đạt. Lối quy hoạch này đề cao sự riêng tư, giúp mỗi chủ nhân hoàn toàn làm chủ không gian cá nhân giữa lòng đô thị sầm uất.

​​ Không gian chung rộng mở, gắn kết cộng đồng cư dân. Ảnh phối cảnh

Trải nghiệm sống tương lai tại dự án Vlasta Premier - Phú Thuận thêm phần trọn vẹn nhờ hệ sinh thái tiện ích all-in-one ngay tại khối đế. Các không gian làm việc và học tập như văn phòng co-working, thư viện, trường mầm non,... được bố trí đầy cảm hứng, thúc đẩy sự sáng tạo và tính kết nối. Trong khi đó, những khu vực giải trí và chăm sóc sức khỏe là mảnh ghép hoàn thiện giúp phục hồi thể chất và tinh thần, nuôi dưỡng sự cân bằng cho gia chủ. Đặc biệt, bể bơi panorama hướng sông mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, là không gian lý tưởng để thả lỏng tâm trí và tận hưởng nguồn năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên…

Bể bơi ngoài trời với tầm nhìn bao trọn vẻ đẹp thiên nhiên, mang đến trải nghiệm thư giãn cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, sự đầu tư bài bản trong việc tối ưu hóa tài nguyên và tiết kiệm năng lượng đã giúp dự án Vlasta Premier - Phú Thuận đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE (trao bởi IFC, thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới). Chứng chỉ này xác lập cam kết về một môi trường sống bền vững và là minh chứng cho việc sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp, nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân và bảo đảm giá trị gia tăng của một tài sản xanh.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao. Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388. Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan

(Nguồn: Văn Phú)