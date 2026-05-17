Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư 56m2 giá hơn 800 triệu đồng

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (đợt 1).

Theo công bố, giá bán tại tòa CT-05 khoảng 14,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất rộng 56,12m2 có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất diện tích 68,38m2 có giá hơn 998 triệu đồng.

Tại tòa CT-06, giá bán từ 14,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Giá trị căn hộ thấp nhất khoảng 813 triệu đồng và cao nhất gần 991 triệu đồng.

Toàn cảnh đất vàng hoang phí giữa Hà Nội, triệu tỷ bị chôn lấp, găm giữ

Hà Nội đang tiến hành đợt tổng rà soát 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai. Trong bức tranh đó, những điểm nóng hiện lên rõ nét cả ở khu vực ven đô lẫn lõi đô thị.

Thống kê theo địa phương trước khi điều chỉnh địa giới cho thấy, Mê Linh dẫn đầu với 42 dự án, trở thành “thủ phủ” của các dự án chậm triển khai. Đây không phải là khu vực “đất vàng” nhưng lại là hệ quả điển hình của làn sóng đầu tư bất động sản sau khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội năm 2008.

Tại Cầu Giấy, nơi được coi là “tấc đất tấc vàng”, tình trạng dự án đình trệ cũng diễn ra phổ biến. Các dự án chậm tiến độ tại đây chủ yếu là đất thương mại - dịch vụ, văn phòng và tổ hợp đa chức năng, nằm ở những vị trí đắc địa nhưng bị “treo” suốt nhiều năm.

Sau các hàng rào tôn quây kín là những khu đất vàng bị bỏ hoang suốt nhiều năm giữa Hà Nội. Từ doanh nghiệp năng lực yếu đến các “ông lớn” bất động sản và ngân hàng, nhiều dự án vẫn dang dở hoặc "đắp chiếu" dù được giao đất cả chục năm qua.

Cận cảnh khu đất dự kiến xây nhà tang lễ có 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng ở Hà Nội

Những ngày gần đây, thông tin dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân tại phường Khương Đình (TP Hà Nội) dự kiến xây dựng 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng nhận được sự quan tâm của nhiều người dân Thủ đô.

Dự án tọa lạc tại ô đất số 38, Khu đô thị di dân Khương Đình, phường Khương Đình, gần Đầm Hồng và mặt đường Vành đai 2,5 - một trong những trục giao thông huyết mạch của Hà Nội.

Theo quy hoạch, việc xây dựng nhà tang lễ hiện đại cho quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng tăng của người dân Thủ đô, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở hiện hữu đang quá tải.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh vào các năm 2021, 2024 để phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển đô thị. Quy hoạch dự án bám sát định hướng Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, ưu tiên mô hình tang lễ văn minh, hiện đại, tiết kiệm quỹ đất và giảm thiểu tác động môi trường.

Hà Nội nêu lý do chưa phê duyệt vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

So với phương án được thông qua cuối năm 2025, dự án đã có nhiều thay đổi đáng chú ý về quy mô, phạm vi và tổng mức đầu tư.

Theo báo cáo cập nhật tiến độ triển khai dự án, UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/500 và phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa được phê duyệt.

Lý do được thành phố đưa ra là việc thực hiện các nội dung trên cần đánh giá kỹ hiện trạng, tác động môi trường và đảm bảo các điều kiện, quy định về quản lý sử dụng đê điều, phòng chống lụt bão. Đồng thời cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như vận động để tạo sự đồng thuận.

Bộ Xây dựng đề xuất miễn giấy phép xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc.

Cụ thể, các công trình này không nằm trong: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thành phố; khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Đặc biệt, dự thảo nghị định đặt mục tiêu cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng so với hiện hành. Theo đề xuất mới, thời gian cấp phép đối với nhà ở riêng lẻ chỉ còn 7 ngày làm việc, trong khi các công trình còn lại tối đa 10 ngày làm việc.