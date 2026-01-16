Sự ổn định và hành lang pháp lý mở cửa cho khách quốc tế

Theo Bộ Xây dựng, hiện có khoảng 4 triệu[1] người nước ngoài và Việt kiều bày tỏ nhu cầu mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Riêng cộng đồng Việt kiều, với quy mô ước tính khoảng 6,5 triệu[2] người, ngày càng quan tâm đến việc sở hữu bất động sản nhằm phục vụ nhu cầu an cư mỗi lần về nước, đồng thời tích lũy tài sản dài hạn cho gia đình.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó nổi bật là sự ổn định về chính trị - xã hội, môi trường đầu tư an toàn và triển vọng tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về nhà ở và bất động sản liên tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và người mua quốc tế.

Việt kiều, người nước ngoài đặc biệt quan tâm tới các dự án BĐS có pháp lý hoàn thiện. Ảnh minh họa

Luật Đất đai 2024 đã mở rộng quyền tiếp cận và sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cho phép sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thông qua các hình thức hợp pháp như mua bán, nhận tặng cho hoặc thừa kế, với nhiều quyền lợi tiệm cận công dân trong nước. Song song đó, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định người nước ngoài và Việt kiều nhập cảnh hợp pháp được sở hữu bất động sản có thời hạn lên tới 50 năm và có thể gia hạn theo quy định.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quốc tế, việc Việt Nam liên tục hoàn thiện khung pháp lý được xem là yếu tố mang tính “bản lề”, giúp giảm đáng kể rủi ro pháp lý và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường, đặc biệt đối với nhu cầu an cư dài hạn của kiều bào và người nước ngoài.

Nhu cầu thực: An cư, ổn định cuộc sống và tích lũy dài hạn

Thực tế cho thấy, với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam, quyết định mua nhà thường xuất phát từ nhu cầu ổn định cuộc sống. Môi trường sống an toàn, chi phí sinh hoạt hợp lý, tốc độ phát triển kinh tế nhanh và cộng đồng quốc tế ngày càng lớn khiến Việt Nam trở thành lựa chọn phù hợp cho kế hoạch định cư dài hạn.

Trong khi đó, với người Việt ở nước ngoài, quyết định mua nhà tại Việt Nam mang nhiều tầng ý nghĩa hơn. Đó là hành trình tìm về cội nguồn, có một chốn đi về gắn với gia đình, ký ức và bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, sự “trở về” của kiều bào ngày nay không còn dừng ở hoài niệm, mà đi cùng những kỳ vọng rõ ràng về chất lượng sống, sự tiện nghi và chuẩn mực vận hành.

Anh Nguyễn Hoàng, Việt kiều Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn chọn một nơi có không gian sống tốt, tiện ích đầy đủ và pháp lý rõ ràng, để mỗi lần trở về Việt Nam đều có nơi ở cho riêng gia đình. Đó cũng sẽ là nơi tôi và gia đình có thể cảm nhận trọn vẹn hơi thở của quê hương, trở về và thấy lòng mình thật sự yên bình, quen thuộc.”

Trong bối cảnh đó, The Win City được đánh giá là dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà kiều bào và người nước ngoài tìm kiếm. Dự án do liên danh Thắng Lợi Group – Central và An Cường phát triển, với định hướng xây dựng một khu đô thị hiện đại, chuẩn mực, hài hòa giữa nhu cầu an cư ổn định và tích sản dài hạn.

The Win City thu hút sự quan tâm của bà con Việt kiều và người nước ngoài

Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý quan trọng, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, đảm bảo quyền lợi của người mua theo đúng quy định pháp luật. Theo đại diện chủ đầu tư, tính đến tháng 1/2026, dự án đã ghi nhận 1.400 giao dịch thành công, trong đó có nhiều giao dịch đến từ khách hàng là người nước ngoài và Việt kiều.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn The Win City, anh K.H, Việt kiều Úc, cho biết: Tôi chọn The Win City vì dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và tiềm năng phát triển dài hạn. Quan trọng hơn, dự án cho tôi cảm giác an tâm và thân thuộc, như tìm lại được nơi tôi đã từng thuộc về.

The Win City sở hữu vị trí chiến lược, đón sóng hạ tầng Vành đai 3

Không chỉ nổi bật ở yếu tố pháp lý, The Win City còn được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại, hướng đến tiêu chuẩn sống quốc tế, lấy triết lý “One Stop Living Hub” làm nền tảng phát triển. Với hơn 100 tiện ích nội khu đồng bộ, dự án kiến tạo môi trường sống ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng đa quốc gia. Định hướng phát triển bài bản của dự án đã được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vinh danh Dự án BĐS đạt chuẩn VRES xuất sắc Việt Nam 2025.

Sở hữu vị trí cửa ngõ kim cương Tây Sài Gòn, kết nối thuận tiện đến Vành đai 3 cùng các trục giao thông huyết mạch như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Tú (mở rộng), đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển của các thủ phủ công nghiệp miền Nam, The Win City không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn mở ra dư địa tăng trưởng giá trị bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: Thắng Lợi Group)