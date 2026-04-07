Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992, trú tại phường Thiên Hương) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian qua một số doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ trên địa bàn bị nhóm đối tượng nhân danh công ty truyền thông ép ký hợp đồng “bảo trợ truyền thông”, “xử lý khủng hoảng”, gây bức xúc và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Đến ngày 7/4, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5) triệt phá nhóm này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024, Lâm và Tài thành lập Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Vietcomms (Vietcomms Media), lần lượt giữ vai trò giám đốc và phó giám đốc. Nhóm thuê trụ sở tại khu đô thị Waterfront, TP Hải Phòng, tuyển nhân viên hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhóm này lập, quản trị nhiều fanpage, group Facebook đông thành viên như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng – Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Hải Phòng xịn của tôi”, “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên”…

Từ các nền tảng này, Lâm, Tài và nhân viên thường xuyên đăng, duyệt bài liên quan hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, du lịch.

Gần đây, nhóm dùng tài khoản ảo đăng hoặc duyệt các bài, clip review theo hướng tiêu cực về một số cơ sở, chủ yếu là nhà hàng. Sau khi bài đăng xuất hiện, Lâm và Tài liên hệ chủ cơ sở để “làm việc”.

Khi doanh nghiệp, chủ cơ sở đề nghị liên hệ người đăng để làm việc và gỡ bài, Lâm và Tài không đồng ý, mà yêu cầu ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông”, “xử lý khủng hoảng” giá 30–60 triệu đồng/năm để được “hỗ trợ” gỡ bài.

Lo ngại ảnh hưởng uy tín, nhiều chủ cơ sở buộc phải ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm mới xóa các bài đăng trên các fanpage, group do mình quản trị.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.