Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nam (48 tuổi), Lê Nam Trung (49 tuổi); đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Tiến Phong (39 tuổi, cùng ngụ thành phố Hà Nội) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng ra quyết định truy nã đối với Trần Tam Điệp (41 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội).

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh gặp điều tra viên để trình báo.

Bị can Lê Nam Trung (bìa trái) và Vũ Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2021, Đặng Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Nguyên thuộc Công ty LHD đang thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với dự án “Làng hoa Phú Quốc”.

Thời điểm này, Nam là phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Phong là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam và Trung, Điệp là phóng viên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC).

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Nam hẹn gặp Nguyên rồi đe doạ, yêu cầu đưa 300 triệu đồng để không đăng tin sai phạm của Công ty LHD nhưng Nguyên không đồng ý.

Ngày 7/12/2021, Điệp đăng phát phóng sự phản ánh việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc và có nhắc đến tên Công ty LHD, trên kênh của VTC.

Khi thấy thông tin phát sóng, Lĩnh lo sợ nên đã ra Hà Nội gặp nhóm Nam, đồng thời đưa 500 triệu đồng và hứa cho mỗi người 1 nền đất tại dự án trên. Sau đó, Nam, Phong và Điệp đến văn phòng Công ty LHD để nhận 3 nền đất.

Đến khoảng tháng 3/2022, nhóm của Lĩnh phân lô, bán nền trái phép tại một dự án khác cũng tại Phú Quốc. Trung tiếp tục cho đăng phóng sự phản ánh để Nam liên hệ với Lĩnh yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ tiếp tục đưa tin.

Lĩnh đồng ý và chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Nam. Ngay sau đó, Nam chuyển cho Trung 200 triệu đồng như thoả thuận.