Trong đó, đối tượng Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, trú xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng Đỗ Lệ Thủy (áo kẻ), Nguyễn Hữu Tuấn (áo đen) và Vi Văn Mạnh (áo xám) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Tuấn thỏa thuận với Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh), chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino”, về việc tìm nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke.

Tháng 12/2025, biết hai cháu V.T.T. (SN 2011) và T.T.V. (SN 2012) cùng trú tại tỉnh Điện Biên, có nhu cầu xin việc làm, Thủy đã lừa đưa hai cháu xuống tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Thủy thông báo cho Tuấn và nhận 10 triệu đồng.

Khi hai cháu không đồng ý làm nhân viên quán hát, Tuấn rủ Mạnh từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh, tiếp tục ép buộc hai cháu. Các đối tượng sau đó thuê taxi đưa hai cháu tới Ninh Bình và bán cho Dương với giá 14 triệu đồng.

Các cháu T. và V. bị ép làm nhân viên quán karaoke tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CACC

Do hai cháu vẫn không chấp nhận làm việc tại quán karaoke, ngày 14/1/2026, Dương đã khống chế hai cháu để cưỡng đoạt 17 triệu đồng từ bố của một trong hai cháu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hai cháu T. và V. đã được giải cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về sức khỏe và tinh thần.