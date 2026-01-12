Ngày 12/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai).

Bị can Hồ Thị Hải bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Bị can Hồ Thị Hải bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi ở của người phụ nữ này, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện tại, vụ án đang được điều tra mở rộng.