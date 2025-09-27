Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngô Trí Cường bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, Ngô Trí Cường đã có những bình luận, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, không đúng với các kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngô Trí Cường cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Cơ quan điều tra thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Trí Cường thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để được xử lý theo quy định.