Ngày 21/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (SN 1977), trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, ngày 17/6, lực lượng PC03 kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Phan Thị Mai bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024; ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Sau khi đi vào hoạt động, Mai tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Hàng triệu lít dầu ăn giả được bán ra thị trường. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Nữ giám đốc đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.

Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Bên trong khu vực sản xuất dầu ăn giả. Ảnh: CACC

Kết quả giám định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Theo cơ quan điều tra, từ thời điểm tháng 4/2024 đến khi bị kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.