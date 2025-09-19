Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.

Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.

Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.

Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.