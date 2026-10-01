Tô Thanh Trường, 26 tuổi, bị khởi tố, bắt tạm giam do thiếu chú ý quan sát khi vượt xe, gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong ở Cần Thơ.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thanh Trường (ngụ xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Tô Thanh Trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h20 ngày 2/7, Trường lái xe tải trên đường tỉnh 919, hướng từ xã Cờ Đỏ đến xã Trường Xuân.

Khi đến đoạn qua ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, xe tải do Trường điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do T.T.T. cầm lái, chở bà L.T.K.L., đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến T.T.T. tử vong tại hiện trường. Bà L.T.K.L. tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập chứng cứ và xác minh các tình tiết liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trường thiếu chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi vượt xe, dẫn đến va chạm với xe máy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong.