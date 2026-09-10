Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7, Hoàng điều khiển xe máy hiệu Honda SH 125i, màu trắng, biển số 75C1-xxx.xx lưu thông trên đường Thế Chí Tây, thuộc phường Phong Phú, theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh.

Đặng Văn Vĩnh Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khi đến đoạn đường trên, xe của Hoàng xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng cho thấy Hoàng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe đi về phía bên trái đường, không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển.