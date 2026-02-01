Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) liên quan đến vụ xô xát dẫn đến chết người trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/1, Mai Anh Nhật điều khiển xe bán tải chở con đi học trên đường ĐT825, hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh.

Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu giao thông giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, xe của Nhật xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Nhật đánh gục tài xế xe 7 chỗ ở Tây Ninh. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, hai tài xế xuống xe. Thay vì thương lượng giải quyết, Nhật hung hăng lao vào đánh liên tiếp 3 phát vào vùng thái dương của ông H., khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Phát hiện nạn nhân nguy kịch, Nhật cùng người dân đưa ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng (xuất huyết não sâu), nạn nhân đã tử vong vào tối 31/1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Toàn bộ sự việc được camera của người dân bên đường ghi lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Dư luận bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng con người của tài xế xe bán tải.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm dấu hiệu các tội liên quan, xử lý vụ việc theo quy định.