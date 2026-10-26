Công an xã Tân An Hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nhóm 4 thanh thiếu niên thực hiện liên tiếp 2 vụ cắt trộm dây cáp tại các trạm sạc xe điện VinFast.

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Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng có hành vi cắt trộm dây cáp sạc xe điện trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 22/10, Công an xã Tân An Hội tiếp nhận trình báo từ bà L.T.T.H. (33 tuổi, ngụ địa phương) về việc trạm sạc VinFast trên địa bàn bị kẻ gian xâm nhập, cắt trộm 2 súng sạc trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Tại hiện trường, 1 súng sạc khác cũng bị cắt rời, hư hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa, ước tính thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Camera an ninh ghi nhận diễn biến lúc nhóm thanh thiếu niên cắt trộm dây cáp tại trạm sạc xe điện VinFast. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân An Hội lập tức triển khai hồ sơ, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương khoanh vùng, truy xét.

Sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Phụng (18 tuổi), N.T.Nh. (16 tuổi), H.G.H. (17 tuổi) và C.K.L. (13 tuổi, đều quê Tây Ninh).

Nhóm 4 thanh thiếu niên mang kềm cộng lực để đi trộm. Ảnh: CA

Các thanh thiếu niên cùng tang vật trộm được. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận thực hiện vụ trộm nói trên.

Đấu tranh mở rộng, nhóm này khai nhận trước đó vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày (22/10), đã đột nhập cửa hàng VinFast Bình Thủy - Củ Chi (thuộc xã Tân An Hội) cắt trộm 2 dây cáp sạc tại trụ sạc. Đại diện bị hại, anh T.M.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú An) xác nhận 2 dây cáp sạc bị mất có tổng trị giá 70 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định tổng thiệt hại từ 2 vụ việc trên là khoảng 140 triệu đồng, bao gồm tài sản bị lấy mất và thiết bị bị cắt phá hỏng.