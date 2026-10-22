Bắt nguồn từ việc kiểm tra một quán bar ở TPHCM, lực lượng công an đã truy xét tận gốc, triệt phá đường dây mua bán cần sa liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng và thu giữ hơn 176kg ma túy.

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Huy Long cầm đầu.

Trước đó, rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 đường Võ Văn Kiệt). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tính đến nay, đã có 151 đối tượng liên quan bị xử lý. Ảnh: CA

Khẩn trương mở rộng xác minh, công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy (loại cần sa) quy mô lớn, hoạt động có tổ chức tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ do Trần Huy Long cầm đầu.

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, phối hợp với công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, làm rõ các đầu mối tập kết, phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch. Sau đó, ma túy được ngụy trang tinh vi trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Phòng PC04 phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ, đã nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Tính đến nay, Công an TPHCM đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó khởi tố 81 đối tượng, xử lý hành chính và áp dụng biện pháp quản lý nghiệp vụ với 70 đối tượng.

Tổng tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Mới đây, Công an TPHCM đã tổ chức lễ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây ma túy lớn này.