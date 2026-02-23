Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng tải clip dài hơn 11 phút ghi lại việc một phụ nữ có hành vi chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đến hành lễ tại Đền Bà Chúa Then và Đền Cô Bé Chí Mìu, thuộc địa bàn xã Kép.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Thị Mùi. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Kép xác minh, làm rõ.

Qua đó, cơ quan công an xác định người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi. Ngày 21/2, Mùi thu tiền trông giữ xe trái phép của khoảng 10 người với tổng số 420 nghìn đồng. Đối tượng còn có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K với mục đích buộc anh này phải trả tiền.

Tại cơ quan điều tra, Mùi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các đền thuộc địa bàn xã Kép khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết.