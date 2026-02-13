Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, lượng ô tô từ các tỉnh phía Nam đổ về miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc tăng cao, khiến các tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa đông đúc, phương tiện di chuyển chậm.

Làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại một số đoạn cao tốc qua địa bàn Lâm Đồng, Khánh Hòa, các điểm dừng khẩn cấp được bố trí ngắt quãng. Lợi dụng điều này, nhiều tài xế tự ý tấp xe vào làn dừng khẩn cấp.

Không ít phương tiện dừng sát làn khẩn cấp để người trên xe xuống giải quyết nhu cầu cá nhân hoặc chụp ảnh check-in. Thậm chí, có trường hợp cả gia đình xuống xe, đứng sát làn đường đang lưu thông để tạo dáng chụp hình, trong khi các phương tiện khác vẫn liên tục lao qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xe khách đường dài tấp vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để hành khách xuống giải quyết nhu cầu cá nhân. Ảnh: Hoàng Anh.

Anh Võ Chí T. (ngụ TPHCM) cho biết, trên hành trình về quê Quảng Ngãi đón Tết Nguyên đán, anh nhiều lần bắt gặp cảnh các phương tiện vô tư tấp vào làn dừng khẩn cấp để chụp ảnh, nghỉ tạm, thậm chí không bật đèn cảnh báo.

“Có xe vừa dừng lại là cả gia đình mở cửa bước xuống, trẻ nhỏ chạy qua lại sát mép làn xe chạy. Chỉ cần tài xế đang lưu thông mất tập trung hoặc xử lý chậm là có thể xảy ra va chạm”, anh T. nói.

Theo anh, tâm lý thấy người khác dừng thì mình cũng làm theo khá phổ biến, nhất là khi di chuyển đường dài. Tuy nhiên, việc “tiện đâu dừng đó” trên cao tốc là hành vi tiềm ẩn rủi ro lớn, đe dọa an toàn giao thông.

Một gia đình chụp ảnh check-in ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh: MXH

Theo một cán bộ CSGT, nhiều tài xế chủ quan cho rằng chỉ dừng vài phút sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, hiện hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt trên hầu hết các tuyến cao tốc, ghi nhận đầy đủ hình ảnh phương tiện dừng, đỗ trái phép làm căn cứ xử phạt nguội và trừ điểm giấy phép lái xe.

Hành vi dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người vi phạm và các phương tiện đang lưu thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân trước khi khởi hành cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, đổ đầy nhiên liệu, chuẩn bị nước uống và các vật dụng cần thiết, đồng thời tính toán thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Việc dừng xe chỉ nên thực hiện tại trạm dừng nghỉ hoặc các điểm được phép theo quy định.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 12–14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng lưu ý, ngay cả trong trường hợp phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên làn khẩn cấp, tài xế vẫn phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm theo quy định. Trường hợp không thể đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, người điều khiển phải đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m để bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.