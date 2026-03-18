Ngày 18/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bóc Tô Ayun (22 tuổi, trú phường Tân An) để điều tra hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Y Bóc Tô quen biết với K. (14 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, giữa Y Bóc Tô và K. nảy sinh tình cảm.

Khoảng 1h ngày 4/1, Y Bóc Tô rủ K. đi ăn nhậu, xem phim, sau đó thực hiện hành vi xâm hại bé gái.

Đến ngày 7 và 8/1, đối tượng tiếp tục rủ K. về nhà riêng để tiếp tục hành vi. Sự việc sau đó bị mẹ cháu K. phát hiện và trình báo đến cơ quan công an.