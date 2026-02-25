Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Thành (25 tuổi, ngụ xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Võ Văn Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H. (tên nhân vật đã được thay đổi, sinh ngày 16/10/2010, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình xác minh, công an xác định Thành và cháu H. có quan hệ tình cảm. Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Thành đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H. tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo công an, cháu H. đang là học sinh của một trường THPT. Thời điểm bị Thành thực hiện hành vi xâm hại tình dục, cháu H. chưa đủ 16 tuổi.

Quá trình làm việc với công an, bước đầu Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.