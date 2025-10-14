Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, bà N.Q (SN 1990, trú xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) đến trình báo việc con gái là N.T (SN 2012) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại khách sạn S.C (phường An Hải) vào ngày 13/10.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải nhanh chóng vào cuộc xác minh, kiểm tra hiện trường.

Tại khách sạn S.C, lực lượng chức năng phát hiện Trần Minh Tuấn (SN 2000, trú xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Đối tượng Trần Minh Tuấn tại căn phòng đã dụ dỗ, giao cấu với bé gái 13 tuổi. Ảnh: N.X

Làm việc với công an, Tuấn khai nhận quen biết với N.T qua Facebook từ tháng 4/2025 và có quan hệ tình cảm.

Ngày 12/10, Tuấn từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C. Một ngày sau, Tuấn bắt xe Grab đến xã Quế Sơn Trung đưa N.T ra khách sạn.

Khoảng 16h cùng ngày, Tuấn có hành vi ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục; N.T đồng ý và cả hai đã giao cấu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất xác minh ban đầu và chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải tiếp tục điều tra, xử lý.