Ngày 29/8, TVBS đưa tin nam diễn viên Takahashi Keisei bị cảnh sát tỉnh Kanagawa bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một nữ sinh trung học.

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào chiều tối 30/6, trong giờ cao điểm trên tuyến tàu Odakyu. Khi đoàn tàu đông hành khách, Takahashi Keisei bị cáo buộc tiếp cận một nữ sinh lớp 11 đến từ thành phố Atsugi từ phía sau và thực hiện hành vi xâm hại tình dục trong hơn 20 phút.

Nam diễn viên Takahashi Keisei.

Nữ sinh được cho là đã chịu đựng khoảng 10 ngày trước khi trình báo cảnh sát. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng kiểm tra camera an ninh tại nhà ga và khu vực xung quanh, qua đó xác định Takahashi Keisei là nghi phạm.

Sáng 24/8, cảnh sát tỉnh Kanagawa bắt giữ nam diễn viên bên ngoài nơi ở. Sau khi bị bắt, Takahashi Keisei thừa nhận hành vi và khai: “Đúng là tôi đã làm. Tôi làm vậy để thỏa mãn ham muốn tình dục”.

Hiện cảnh sát đã thu giữ điện thoại của Takahashi Keisei để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ liệu anh có từng thực hiện hành vi tương tự trên cùng tuyến tàu hoặc vào những thời điểm khác hay không.

Takahashi Keisei sinh năm 2000, là diễn viên người Nhật Bản. Khi học năm cuối trung học, anh tham gia JUNON SUPER BOY, một trong những cuộc thi tìm kiếm gương mặt nam trẻ nổi tiếng tại Nhật Bản.

Năm 2022, Takahashi Keisei tiếp tục vượt qua vòng hồ sơ của Shonan Boys Contest. Anh từng tham gia bộ phim From Me to You (2023).

Takahashi Keisei trong phim "From Me to You":