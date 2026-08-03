Ngày 3/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin CEO công ty giải trí One Hundred Cha Ga Won đã bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo số tiền khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng).

Theo Tòa án Trung tâm Seoul, thẩm phán phụ trách xét duyệt lệnh bắt đã chấp thuận yêu cầu của cơ quan điều tra do lo ngại bị can có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.

Cơ quan điều tra cáo buộc Cha Ga Won đã xúc tiến các dự án khai thác quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ thuộc công ty, đồng thời kêu gọi nhiều doanh nghiệp hợp tác và nhận trước khoản đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, phía công ty bị cho là không thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

Nữ CEO Cha Ga Won xuất hiện tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Sports Kyunghang

Trong quá trình điều tra, Cha Ga Won phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng những nghi vấn nhắm vào One Hundred là một phần của âm mưu thâu tóm doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập mang tính thù địch.

Sáng cùng ngày, khi xuất hiện tại tòa để tham gia phiên xét xử xem xét lệnh bắt, nữ CEO chỉ nói ngắn gọn: "Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình thẩm vấn". Trước câu hỏi của phóng viên về việc vì sao không triển khai dự án sau khi nhận tiền ứng trước, bà từ chối trả lời.

Sau khoảng 2 giờ 40 phút làm việc với tòa, Cha Ga Won rời đi mà không đưa ra thêm bất kỳ phát biểu nào.

Cha Ga Won hiện là Chủ tịch Tập đoàn Piark và CEO One Hundred, công ty quản lý các đơn vị giải trí như Big Planet Made Entertainment và INB100, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc.

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Nguồn: Sports Kyunghang