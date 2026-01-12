Ngày 12/1, Công an phường Tuy Hòa phối hợp bắt giữ và lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú phường Tuy Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông tử vong sau khi bị đâm vào cổ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50 cùng ngày, nhiều người dân nhìn thấy ông N.N.T. (SN 1964, trú xã Ô Loan) chạy từ nhà bà P.T.M.T. (khu phố 4, phường Tuy Hòa) ra đường Lê Trung Kiên rồi gục ngã xuống đường. Lúc này, vùng cổ bên phải nạn nhân có vết thương chảy nhiều máu.

Nhận được tin báo, Công an phường Tuy Hòa nhanh chóng đến hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và mất nhiều máu, ông T. đã tử vong.

Được biết, bà P.T.M.T. và ông N.N.T. có mối quan hệ từ trước, ông T. cũng thường xuyên tới nhà bà T. chơi.

Sáng 12/1, khi đến nhà bà T., ông N.N.T. đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với Nguyễn Văn Khôi (con trai bà T.). Trong lúc cãi vã, Khôi đã dùng dao đâm ông T.

Sau khi gây án, Khôi đến lẩn trốn tại nhà người thân trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Tuy Hòa) thì bị Công an phường Tuy Hòa phối hợp bắt giữ.