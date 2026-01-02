Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Tùng (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ) để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ (Công an Đồng Tháp)

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông, Tùng cho rằng ông Nguyễn Ngọc Vẹn (56 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có mối quan hệ bất chính với vợ mình.

Ngày 1/1, Tùng cùng con trai là N.C.T (17 tuổi) đi tìm ông Vẹn để đánh ghen.

Trong lúc xô xát, Tùng đã dùng dao đâm ông Vẹn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Con trai của Tùng cũng bị thương trong quá trình xảy ra vụ việc và đang được điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường. Ảnh: Thanh Mỹ (Công an Đồng Tháp)

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và truy xét đối tượng. Được sự vận động của lực lượng chức năng, sau hơn một giờ gây án, Nguyễn Công Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.