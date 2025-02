Trưa 5/2, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Đỗ Văn Nhựa (SN 1977, tên gọi khác là Thảo; trú xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) và đang di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Đỗ Văn Nhựa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Nhựa là chồng của bà Đ.T.T. (SN 1977) đã tử vong.

Đỗ Văn Nhựa đang được di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 4/2, con trai của bà T. lên tầng 2 nhà bác ruột (anh trai ông Nhựa), phát hiện mẹ tử vong bất thường. Lúc này, Nhựa không có mặt tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh.

Công an xác định Nhựa là nghi phạm trong vụ việc trên nên phát thông báo truy tìm đối tượng.