Làng quê rúng động khi phát hiện nhiều bộ phận người trôi trên sông

10h sáng 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão, trong không khí tất bật những ngày giáp Tết, ông Hồ Văn Sang ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ phát hiện một cẳng chân người trôi trên sông. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an.

Lãnh đạo Công an huyện Tam Bình kể lại: “Nhận tin báo từ Công an xã Mỹ Thạnh Trung về việc người dân phát hiện một phần thi thể chân người trôi trên sông, cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp cùng VKSND cùng cấp trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm phần cẳng chân người là của nam hay nữ?

Đồng thời, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, nhất là xã có địa bàn cặp tuyến sông nơi một phần thi thể trôi qua, xác minh, rà soát để truy tìm tung tích nạn nhân. Kết quả trưng cầu, xác định phần thi thể này của nữ giới”.

Trương Văn Út - kẻ giết vợ rồi phân xác. Ảnh: CACC

Công an huyện Tam Bình báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh vụ việc.

Người dân ở xã Mỹ Thạnh Trung lại phát hiện một số bộ phận người trôi trên sông, vụ việc gây rúng động vùng quê vốn yên bình.

Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. “Vết cắt rất sắc, nhiều khả năng nạn nhân đã bị sát hại rồi mới phân xác để phi tang” - Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự kể lại.

Theo kết quả nhận dạng, xác minh, công an xác định nạn nhân là phụ nữ khoảng 60 tuổi. Từ chứng cứ, tài liệu đã thu thập, công an nhận định các phần thi thể trên có liên quan đến bà T.T.D. (SN 1962, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM).

Thời điểm này đã là chiều tối 29 Tết Nguyên đán. Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Tam Bình huy động tối đa, tập trung cán bộ chiến sĩ, chia nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh, làm rõ nhân thân của nạn nhân.

Một tổ công tác tức tốc đến TPHCM xác minh và gặp anh P.H.T. (con trai bà D.). Kết quả giám định mẫu tóc xác định kiểu gen của anh T. và các phần thi thể phát hiện ở huyện Tam Bình là có quan hệ huyết thống.

Lộ diện kẻ thủ ác

Thông tin từ gia đình, bà D. quen với một người đàn ông ở miền Tây. Xâu chuỗi lại diễn tiến, chứng cứ, cơ quan điều tra từng bước làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 3 tháng trước khi xảy ra vụ việc, bà D. cùng với người đàn ông tên Trương Văn Út (SN 1978, quê Cà Mau) đến xã Mỹ Thạnh Trung thuê trọ, mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng Công an huyện Tam Bình cho biết: "Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra kiểm tra hành chính căn nhà trọ của bà D. và Út đang thuê.

Thời điểm này, nhà trọ không có người. Kiểm tra bên trong, hiện trường có nhiều xáo trộn cùng vết máu. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định căn nhà là hiện trường chính của vụ án. Út thuộc diện tình nghi sát hại nạn nhân, và hiện không có mặt tại nơi cư trú”.

Người dân cho biết, vài ngày trước, Út lảng vảng gần hiện trường và uống rượu với bạn bè.

Tuy nhiên, Út không về căn nhà trọ đang thuê mà lưu trú ở một nơi khác. Sau thời điểm các phần thi thể được phát hiện, Út không còn xuất hiện.

Đối tượng Trương Văn Út (người ngồi) bị công an bắt giữ khi lẩn trốn ở Bến Tre. Ảnh: CACC

Cơ quan công an chia ra tổ công tác với nhiều hướng khẩn trương điều tra và truy tìm dấu vết của thủ phạm. Những nơi Út từng lưu trú và có khả năng xuất hiện, đều được trinh sát lưu ý. Đáng chú ý, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, công an phát hiện Út di chuyển về hướng tỉnh Bến Tre.

Sau 48 giờ nỗ lực điều tra, các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an ở Bến Tre bắt giữ Út vào trưa 9/2/2024 (30 Tết Nguyên đán).

Tại cơ quan điều tra, Út thừa nhận hành vi phạm tội. Út khai có vợ là bà D. (lớn hơn 16 tuổi) đăng ký kết hôn từ tháng 9/2023. Cả hai thuê nhà ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình để sinh sống và mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Tối 1/2/2024, Út và bà D. đi ăn uống rồi về nhà. Người phụ nữ định sáng hôm sau đi TPHCM. Tuy nhiên, bà D. phát hiện điện thoại của chồng có tin nhắn với nội dung “Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm” nên ghen tuông, cự cãi với chồng. Sau đó án mạng xảy ra, Út sát hại bà D. rồi phân xác nạn nhân, bỏ xuống sông phi tang...