Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về tội Phá hoại chính sách đoàn kết.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Y Nuen Ayŭn (1967), trú buôn Puăn B, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình khám xét nơi ở của Y Nuen Ayŭn, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Y Nuen Ayŭn nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đến năm 2021, Y Nuen Ayŭn được bầu làm trưởng ban điều hành tổ chức này và nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt “Tin lành đấng Christ”.

Y Nuen Ayŭn cũng tham gia họp, sinh hoạt tôn giáo trực tuyến, tổ chức cầu nguyện với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất là nhằm tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân; tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, răn đe nhưng Y Nuen Ayŭn vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật, tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do phản động, Fulro lưu vong chỉ đạo.

Đối tượng này cũng chỉ đạo, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.