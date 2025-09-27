Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.T.T.H. (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật bám theo và lợi dụng đoạn đường vắng để khống chế, có hành vi xâm hại.

Đối tượng Lê Quang Nhật bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ảnh: N.X

Nạn nhân chống trả quyết liệt, tri hô và được người dân gần đó kịp thời hỗ trợ, khiến đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định Lê Quang Nhật chính là nghi phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.