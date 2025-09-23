Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ 16 tuổi để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Hai đối tượng là Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000) cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Hai đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 21/9, Quyết và Yên rủ em N. (16 tuổi, ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên) đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình ăn uống, hai đối tượng đã bàn bạc thống nhất với nhau về việc ép N. uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

Lợi dụng việc N. bị say rượu, khoảng 17h30 cùng ngày, Quyết và Yên chở em đến khu vực núi Rùa, thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi không có người sinh sống, qua lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều tối cùng ngày, N. được người dân địa phương phát hiện đưa đến Công an phường Nam Sơn để trình báo sự việc. Công an phường Nam Sơn đã chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.