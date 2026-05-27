Hơn 1 năm sau khi làn sóng scandal nhấn chìm sự nghiệp, tài tử Kim Soo Hyun cuối cùng cũng được chứng minh là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ có hệ thống với bằng chứng bị làm giả bằng công nghệ AI.

Tối 26/5, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Kim Se Ui - chủ kênh YouTube HoverLab và đứng đầu tổ chức Garosero Research Institute (còn gọi là Gaseyeon). Đây là bước ngoặt lớn nhất trong vụ bê bối kéo dài hơn 1 năm liên quan đến nam diễn viên nổi tiếng Kim Soo Hyun.

Thẩm phán Boo Dong Sik chấp thuận sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và nêu lý do Kim Se Ui có nguy cơ cao tiêu hủy bằng chứng và bỏ trốn. Các tội danh mà Kim Se Ui đối mặt bao gồm phỉ báng, đe dọa, cưỡng bức bất thành và vi phạm luật xử lý đặc biệt về tội phạm tình dục liên quan đến việc phát tán tài liệu ghi hình.

Toàn bộ bằng chứng đều là giả

Kết quả điều tra của cảnh sát tiết lộ những chi tiết chấn động về cách Kim Se Ui dựng nên cáo buộc nhắm vào Kim Soo Hyun.

Đoạn hội thoại KakaoTalk từng được công bố tại buổi họp báo bị xác định là đã bị làm giả và chỉnh sửa từ cuộc trò chuyện của một bên thứ ba hoàn toàn không liên quan đến Kim Soo Hyun.

Các đoạn ghi âm giọng nói của cố diễn viên Kim Sae Ron cũng được xác nhận là tài liệu bị thao túng, tạo ra bằng công nghệ AI. Cảnh sát Hàn Quốc đã mất hơn 1 năm truy vết, đối chiếu với các nguồn dữ liệu gốc để đi đến kết luận này.

Trước khi lệnh bắt được phê chuẩn, Kim Se Ui xuất hiện tại tòa vào buổi sáng và tiếp tục phủ nhận toàn bộ. Kim Se Ui tuyên bố lệnh bắt "chứa đầy những cáo buộc sai sự thật trắng trợn" và thông báo sẽ nộp đơn kiện ngược lại các điều tra viên vào sáng hôm sau với tội danh cản trở công lý. Tuy nhiên, phán quyết của tòa vẫn được đưa ra vào tối cùng ngày.

Từ đỉnh cao đến đáy vực chỉ trong 1 đêm

Tháng 2/2025, cố diễn viên Kim Sae Ron qua đời trong hoàn cảnh bi thương. Ngay sau đó, kênh HoverLab của Kim Se Ui bắt đầu tung loạt cáo buộc rằng Kim Soo Hyun từng có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên - cụ thể là năm 15 tuổi.

Làn sóng phẫn nộ bùng phát chưa từng có. Prada - thương hiệu xa xỉ vừa ký hợp đồng đại sứ với Kim Soo Hyun vào tháng 12/2024 - lập tức chấm dứt hợp tác. Nhiều nhãn hàng khác cũng theo chân. Poster và standee của anh bị gỡ bỏ ở nhiều nơi. Kim Soo Hyun gần như biến mất khỏi tầm nhìn công chúng, giới quan sát ngành gọi đây là giai đoạn "ẩn dật không chính thức".

Ngày 31/3/2025, nam diễn viên tổ chức họp báo trong nước mắt, thẳng thắn phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố câu nói đã đi vào lịch sử: "Tôi sẽ không yêu cầu các bạn tin tôi. Tôi sẽ chứng minh điều đó". Nhưng thay vì xoa dịu, buổi họp báo lại tiếp tục bị chỉ trích từ nhiều phía, cho rằng anh không thuyết phục. Cỗ máy tung tin của HoverLab vẫn không ngừng hoạt động.

1 năm "giữ lời hứa"

Trong suốt 14 tháng đó, đội ngũ pháp lý của Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist âm thầm thu thập bằng chứng, nộp đơn kiện và phối hợp với cơ quan điều tra. Họ đã đệ trình hàng loạt đơn kiện nhắm vào Kim Se Ui với các tội danh từ phỉ báng, theo dõi quấy rối đến phát tán hình ảnh trái phép.

Ngay từ tháng 4/2025, cảnh sát đã xác định hành vi của Kim Se Ui cấu thành tội theo dõi và Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã ra lệnh đình chỉ hoạt động vào ngày 23/4/2025. Dù vậy, Kim Se Ui bị cáo buộc đã tiếp tục tung thông tin sai lệch bất chấp lệnh của tòa.

Kết quả hôm 26/5 là lời đáp trả cuối cùng của hệ thống tư pháp.

Sáng 27/5, công ty Gold Medalist phát đi tuyên bố chính thức. Phía công ty nhấn mạnh rằng toàn bộ cáo buộc và bằng chứng mà HoverLab đưa ra đều bị xác định là sai sự thật, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng điều tra đã kiên trì làm sáng tỏ sự việc dựa trên bằng chứng khách quan.

Tuyên bố nhấn mạnh: "1 năm qua với Kim Soo Hyun chỉ là khoảng thời gian anh dành để giữ lời hứa đó. Cuối cùng, sự thật đã được chứng minh thông qua các thủ tục đúng pháp luật và một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

