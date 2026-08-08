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Sáng 8/8, Công an TPHCM cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm (SN 1971, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi tác động vào trẻ tại cơ sở mầm non.

Bảo mẫu Triệu Thị Tâm bị cơ quan công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện trên mạng xã hội Facebook và TikTok đăng tải đoạn video clip có hành vi bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong quá trình xác minh, Công an TPHCM xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non tư thục Lá Xanh (phường Thuận Giao, TPHCM) và người thực hiện hành vi bạo hành trẻ em là Triệu Thị Tâm.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Thuận Giao đã phối hợp với Phòng PC01 Công an TPHCM tiến hành đưa Triệu Thị Tâm về trụ sở để làm việc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã quyết định bắt khẩn cấp Triệu Thị Tâm để tiếp tục điều tra.