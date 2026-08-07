Ngày 7/8, Công an phường Thuận Giao cho biết, đang cùng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan đến vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao).

Được biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường phát hiện trên nền tảng TikTok và Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục dùng tay và dây thun tác động vào cơ thể 2 cháu bé, gây bức xúc trong dư luận.

Công an lấy lời khai bảo mẫu Triệu Thị T. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã đồng loạt rà soát các cơ sở trên địa bàn. Công an phường Thuận Giao xác định, vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh nói trên và nhanh chóng mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, người phụ nữ trong clip là Triệu Thị T. (SN 1971), là bảo mẫu làm việc tại Trường Mầm non Lá Xanh. Hai cháu bé bị tác động trong video đều sinh năm 2024.

Tại cơ quan công an, bà T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành 2 cháu bé đúng như các đoạn clip phản ánh.

Bà T. khai, khi cho các bé ăn trưa, một số bé không chịu ăn, quấy khóc. Do đó, bà bực tức và có hành vi nặng tay với các bé.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với chị C.C.N. (SN 1997), người quay và đăng tải các đoạn video nói trên. Chị N. đã bàn giao toàn bộ các dữ liệu video còn lại cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.