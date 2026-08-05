Chị Ngô Thị Ngọc Huyền, mẹ của cháu L.T.G.B. (SN 2023, trú tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau gần một tháng điều trị, con trai chị đã không qua khỏi.

Chiều qua, gia đình đã đưa cháu B. về quê nhà để mai táng theo phong tục địa phương.

Theo chị Huyền, trước khi gia đình làm thủ tục mai táng, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Chị Huyền nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu vốn khỏe mạnh. Khi đi học ở lớp can thiệp, gia đình chúng tôi nghi ngờ cháu bị bạo hành dẫn đến tử vong. Mất con là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu và xử lý nghiêm người vi phạm để cháu được yên nghỉ".

Bé trai gần 3 tuổi đã tử vong sau gần một tháng điều trị. Ảnh: CTV

Chị Huyền cho biết, cháu B. sinh non, chậm phát triển nên từ ngày 22/6 được gia đình gửi đến cơ sở giáo dục can thiệp của bà H.T.H. (phường Hải Bình) để hỗ trợ phục hồi chức năng với mức học phí 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian cháu theo học, gia đình nhiều lần phát hiện trên cơ thể cháu có các vết bầm tím. Đến chiều 10/7, khi đón cháu B., chị Huyền thấy con có biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở, vùng mạn sườn phải xuất hiện vết bầm lớn nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Theo chị Huyền, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, suy hô hấp... Sau đó, cháu được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở giáo dục can thiệp, gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Hải Bình chuyển đến để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy bà H.T.H. (SN 1993, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là chủ cơ sở và trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục can thiệp ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình.

Ngoài bà H. còn có chị N.T.T. (SN 2001, trú thôn Trường An, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) được thuê để cùng giảng dạy, chăm sóc các cháu.

Cơ sở giáo dục can thiệp của bà H.T.H. Ảnh: CTV

Từ ngày 5/7, chị T. nghỉ việc nên chỉ còn bà H. trực tiếp trông nom, giảng dạy. Ngoài cháu B., bà H. còn nhận chăm sóc, dạy 19 trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 13 có biểu hiện tăng động, tự kỷ.

Vào ngày xảy ra sự việc, chỉ có một mình bà H. phụ trách việc giảng dạy và chăm sóc 20 trẻ. Trưa 10/7, bà H. cho cháu B. cùng 19 trẻ khác ngủ trong một phòng, còn mình sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Sau giấc ngủ trưa, cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Bà H. cũng phát hiện vùng mạn sườn phải của cháu có vết bầm nên đã báo cho mẹ cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Quá trình làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ quan công an xác định, cháu B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Ngoài ra, cháu được xác định nhiễm và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.