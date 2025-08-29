Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đoan bị bắt về hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Cao Tiến Đoan (bên trái). Ảnh: CACC

Trước đó, tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan.

Lý do khám xét xuất phát từ đơn tố giác của người dân về hành vi vi phạm pháp luật của ông Đoan. Quá trình xác minh cho thấy ông Đoan có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.