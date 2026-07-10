Asia Arts Festival là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặng Công Danh - chàng sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Thanh nhạc hệ Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam là một trong những thí sinh đại diện Việt Nam tranh tài. Lựa chọn aria It Ain’t Necessarily So, trích từ vở opera jazz nổi tiếng thế giới “Porgy and Bess” của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin, Đặng Công Danh đã có phần trình diễn thuyết phục.

Đặng Công Danh với phần trình diễn ở Asia Arts Festival.

Đặc biệt, trong lễ trao giải, Giám đốc cuộc thi đã bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của Công Danh như một cách ghi nhận và bày tỏ sự yêu thích dành cho tiết mục của thí sinh này. Sau khi bước xuống sân khấu, nhiều khán giả quốc tế chủ động đến bắt tay, chúc mừng và chia sẻ sự ấn tượng trước phần biểu diễn của đại diện đến từ Việt Nam. Đó trở thành một trong những kỷ niệm khó quên đối với Đặng Công Danh trong lần đầu tiên tham dự một sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet sau khi giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival 2026 vừa diễn ra ở Singapore, Đặng Công Danh bày tỏ niềm xúc động và hạnh phúc. Ở tuổi 20, nam sinh viên xem đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân mà còn là dấu mốc đặc biệt trên hành trình theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc và bền bỉ.

"Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung cao độ. Với aria It Ain’t Necessarily So tôi đã cùng giảng viên - ca sĩ Đào Nguyên Vũ kiên trì tập luyện, tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và trình diễn sân khấu" - Đặng Công Danh nói.

Nam sinh cho biết, Huy chương Vàng là nguồn động lực để anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Anh cũng hy vọng thành tích này sẽ tiếp thêm niềm tin cho các bạn trẻ đang theo đuổi nghệ thuật rằng bằng ý chí, sự kiên trì và niềm đam mê, những giấc mơ hoàn toàn có thể chạm tới.

Đặng Công Danh bên kết quả giải thưởng mới.

Sinh năm 2006 tại Hải Phòng, Đặng Công Danh sớm được nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát khi có ông nội từng theo học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, biết chơi guitar; người cậu (em của mẹ Công Danh - PV) từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Chính môi trường gia đình ấy đã gieo vào lòng cậu bé Hải Phòng tình yêu đặc biệt với âm nhạc.

Bố của Đặng Công Danh làm nghề đi tàu biển, nhiều năm chỉ có thể trở về nhà khoảng một lần. Sự thiếu vắng của người cha trong phần lớn thời gian trưởng thành không khiến em chùn bước mà ngược lại trở thành động lực để em sớm hình thành tính tự lập, ý thức về sự cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cuối năm lớp 4, Đặng Công Danh bắt đầu học thanh nhạc. Đến năm lớp 12, em phải cùng lúc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhận xét về học trò của mình, giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ cho biết Đặng Công Danh là một trong những sinh viên để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần cầu tiến và ý chí theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Theo anh, Công Danh không sở hữu xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng lại có sự bền bỉ hiếm thấy ở một người trẻ.

Giảng viên Đào Nguyên Vũ đặc biệt đánh giá cao khả năng tự học và tinh thần kỷ luật của Đặng Công Danh. Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, em còn chủ động học ngoại ngữ, trau dồi kiến thức văn hóa, rèn thể lực và tìm hiểu sâu về các tác phẩm trước khi biểu diễn.

“Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật” - giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Trước thành công tại cuộc thi Asia Arts Festival ở Singapore, Công Danh đã sớm ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước như từng vào bán kết chương trình Tuyệt đỉnh Song ca nhí trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của The Voice Kids.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC