Holiday 2026 là show diễn chính thức thứ 17 của 2 nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Chương trình được thực hiện dưới hình thức ghi hình thời trang kỹ thuật số, với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Hong Kong và Tổng cục Du lịch Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là lần hiếm hoi thời trang Việt xuất hiện trên sàn diễn ngoài trời tại West Kowloon - không gian đương đại mang tính biểu tượng tại Hong Kong.

Bộ sưu tập gồm 36 thiết kế, lấy cảm hứng từ giao thoa văn hóa Việt Nam và Hong Kong, kết hợp truyền thống và hiện đại, tạo nên những thiết kế bay bổng, độc đáo và dễ nhận diện.

Show quy tụ dàn mẫu trong nước lẫn quốc tế. Trong đó, 3 gương mặt Việt duy nhất là siêu mẫu Võ Hoàng Yến, người mẫu Tú Anh và Hữu Long tham gia trình diễn.

Họ đem đến dấu ấn cá nhân nổi bật, khẳng định vẻ đẹp và phong cách Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò vedette, đảm nhận trọng trách khép lại show. Trên sàn diễn, nữ siêu mẫu thể hiện thần thái cùng những bước catwalk ấn tượng, khiến nhiều người chú ý.

Sau khi sinh con vào tháng 9/2024, siêu mẫu dành thời gian chăm sóc con gái đầu lòng. Đây là lần hiếm hoi cô nhận lời trình diễn ở nước ngoài sau khi sinh vì tình cảm và sự trân quý dành cho 2 NTK.

Võ Hoàng Yến trở lại ấn tượng sau sinh.

Trong khi đó, 2 người mẫu Tú Anh và Hữu Long được giao trách nhiệm mở màn. 3 gương mặt Việt duy nhất xuất hiện góp phần tạo dấu ấn đậm chất Việt Nam, vừa mang tinh thần giao thoa quốc tế cho show diễn.

2 người mẫu Tú Anh và Hữu Long xuất hiện mở màn show diễn.

Với bộ sưu tập mới, bộ đôi NTK tiếp tục theo đuổi tinh thần tôn vinh ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Các chất liệu chủ đạo như gấm, organza, taffeta kết hợp với chất liệu len sợi, tạo nên cấu trúc mềm mại nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ.

Các thiết kế mùa 2026 khéo léo hòa trộn yếu tố đặc trưng của Hong Kong vào ngôn ngữ thời trang. Bảng hiệu, taxi, xe bus, và life style đô thị được chuyển hóa thành họa tiết trên trang phục; từ màu sắc rực rỡ đến chi tiết in, đính kết, tạo nhịp điệu chuyển động và hiệu ứng thị giác độc đáo.

Hoa bưởi được chọn là loài hoa chủ đề cho BST năm nay.

Ngoài ra, năm nay NTK sử dụng làm họa tiết hoa bưởi xuyên suốt. Hình ảnh này được tái hiện trên trang phục một cách tinh tế và mềm mại, tạo cảm giác bay bổng, nữ tính nhưng vẫn hiện đại. Bộ đôi NTK sử dụng in ấn, thêu tay, đính kết thủ công tạo hiệu ứng thị giác đa tầng và chiều sâu.

Thông qua ngôn ngữ thiết kế mang tính đương đại, Vũ Ngọc và Son tái hiện vẻ đẹp của thủ công Việt trong bối cảnh mới, nơi truyền thống và sáng tạo cùng song hành.

Các thiết kế của Vũ Ngọc và Son được người mẫu quốc tế trình diễn.

Các thiết kế nhiều màu sắc rực rỡ là DNA thương hiệu của Vũ Ngọc và Son nhiều năm qua được thể hiện theo hình thức sáng tạo mới fashion cinematic (thời trang điện ảnh - PV).

Bộ đôi Vũ Ngọc và Son chào kết cuối show.

"Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam đến Hong Kong và Hong Kong gần hơn với Việt Nam thông qua thông điệp thời trang, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong - Trung Quốc", Vũ Ngọc và Son cho biết.

Ảnh, clip: NVCC