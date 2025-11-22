Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho 61 thí sinh vòng bán kết Tiếng hát Hà Nội 2025 trên đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train.

Trên hành trình Thăng Long - Kinh Bắc, các thí sinh được thưởng thức quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm… trong không gian văn hoá - ẩm thực tái hiện trên tàu hoả. Đoàn dừng chân tại Đền Đô (Bắc Ninh), nơi thí sinh tìm hiểu về Chiếu dời đô, trải nghiệm nghề tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê và giao lưu cùng nghệ nhân quan họ.

Con trai ca sĩ Trọng Tấn (phải) giao lưu cùng các thí sinh trên tàu.

Đây là hoạt động đồng hành trước vòng chung kết xếp hạng Tiếng hát Hà Nội 2025, dự kiến diễn ra ngày 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, nhằm lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, giàu truyền thống và khơi gợi trách nhiệm giữ gìn di sản của thí sinh.

Thí sinh Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - trở thành tâm điểm của chuyến đi khi tỏ ra là người năng động và hài hước. Ở tuổi 21, Tấn Đạt sở hữu ngoại hình điển trai, làn da sáng, sống mũi cao cùng phong cách trẻ trung, hiện đại.

Trước đó, ở vòng bán kết, Tấn Đạt cũng ghi dấu ấn với ca khúc Sông Đăkrông mùa xuân về.

Tấn Đạt chia sẻ tham gia chương trình để tích lũy kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật sau này: "Bố đã động viên khi thấy tôi tham gia sân chơi âm nhạc này. Bố nói đây là cuộc thi chất lượng, nhiều nghệ sĩ trẻ đã thành danh ở Hà Nội và khắp đất nước".

Các thí sinh được tìm hiểu nhiều loại hình văn hóa của dân tộc.

Năm nay, cuộc thi có gần 700 thí sinh đăng ký, chọn được 61 thí sinh vào bán kết và hiện đã xác định 27 thí sinh vào chung kết; 6 thí sinh còn lại do khán giả bình chọn sẽ công bố ngày 23/11. Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của thí sinh quốc tế đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mông Cổ và nhiều thí sinh từ miền Trung, miền Nam, cho thấy sự mở rộng quy mô mang tầm quốc gia.

Vòng chung kết năm nay được tổ chức thành 4 đêm thi theo phong cách thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ và đêm xếp hạng. Mỗi thí sinh sẽ thể hiện hai ca khúc, trong đó có một ca khúc về Hà Nội. Ban giám khảo gồm 36 thành viên, thay đổi qua từng vòng thi để bảo đảm tính khách quan.