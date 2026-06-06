Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly tại số 26B đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần một tấn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc...

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số sản phẩm có bao bì ghi “Nem chua rán Hà Nội”, được ghi là do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thực phẩm sạch An Việt, có địa chỉ tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội, sản xuất.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội”.

Sản phẩm giả cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Vì hám lợi, Nguyễn Sĩ Phương đã tự thiết kế mẫu mã bao bì, đặt in nhãn mác, mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panko, đồng thời đặt tem nhãn mang tên “Nem chua rán Hà Nội” với thông tin sản xuất tại Công ty An Việt. Hàng hóa sau đó được dán nhãn thành phần, hướng dẫn sử dụng và kèm theo dòng chữ “Nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa”. Sản phẩm được đóng gói, in ngày sản xuất và hạn sử dụng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm giả nói trên ra thị trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.