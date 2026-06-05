XEM VIDEO. Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng (nguồn: Sỹ Đức)

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) và Trương Nam Nguyên (37 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột).

Tuấn (chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kính nhôm inox Anh Tuấn) bị khởi tố để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”; Nguyên bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Nguyễn Vũ Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) và Trương Nam Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: HD

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, doanh nghiệp còn bị phát hiện hành vi lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được dùng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 - 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.