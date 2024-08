6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, khởi tố 17 vụ, chuyển khởi tố 2 vụ, tổng số 27 bị can.

Trong công tác xử lý hành chính, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 5.968 vụ (tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2023), với 5.988 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, khởi tố 19 vụ, 27 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 5.586 vụ.

Điển hình, ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.