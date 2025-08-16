Lipovitan đồng hành cùng người lao động “Bền sức vững nghề”

Ở giữa vòng xoáy mưu sinh với bao thử thách từ nắng gắt, bụi đường đến cường độ làm việc kéo dài, người lao động Việt vẫn vững tay nghề, lặng lẽ bám trụ và tiến về phía trước. Từ chính những lát cắt đời thực ấy, Lipovitan thực hiện chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề” như một sự đồng hành với họ - những người giữ nhịp sống của xã hội bằng chính sự bền bỉ.

Mỗi thước phim, mỗi khung hình trong chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề” đã tái hiện chân thực hành trình mưu sinh từ biển khơi mênh mông đến đồng ruộng nắng gắt.

Chuỗi nội dung “Bền sức vững nghề” đăng tải trên kênh Youtube của nhãn hàng Lipovitan.

Năng lượng “vàng” tiếp ngọn lửa nghề

Tiếp nối dấu ấn từ chương trình “Bật Nắp Trúng Vàng” tháng 5/2025, Lipovitan tiếp tục triển khai hoạt động khuyến mãi nhân dịp đại lễ 2/9 trên toàn quốc, như một phần của hành trình bền bỉ tiếp sức cho người lao động - những con người lặng lẽ giữ nhịp sống xã hội vận hành.

Sản phẩm nước tăng lực Lipovitan Mật Ong với công thức chứa Taurine, vitamin nhóm B và mật ong tự nhiên

1.230 giải thưởng hấp dẫn tại chương trình “Bật Nắp Trúng Vàng”

Chương trình khuyến mãi “Bật Nắp Trúng Vàng” do Lipovitan - Taisho Việt Nam triển khai mang đến 1.230 giải thưởng nhẫn vàng SBJ cho người tiêu dùng may mắn trên khắp cả nước.

Chương trình khuyến mãi “Bật Nắp Trúng Vàng” chào mừng Quốc khánh 2/9 mang đến 1.230 giải thưởng nhẫn vàng SBJ

Từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 15/11/2025, khi mua sản phẩm nước tăng lực Lipovitan Mật Ong 250ml phiên bản khuyến mãi tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trúng ngẫu nhiên các giải thưởng hấp dẫn:

30 giải Nhất: Mỗi giải là 1 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

200 giải Nhì: Mỗi giải là 0,5 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

1.000 giải Ba: Mỗi giải là 0,3 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

Thông tin chi tiết:

Website: lipovitan.vn

Fanpage Facebook Nước Tăng Lực Lipovitan

Hotline 1900 571 579.

Phương Dung