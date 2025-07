Chiều nay (30/7) lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM đã bắt giữ nghi can Trần Anh Dũng (31 tuổi), vừa thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: T.L.A

Trước đó, 11h45 trưa 30/7, Dũng đi xe gắn máy, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 để hỏi mua nhẫn vàng. Nữ nhân viên giới thiệu cho Dũng một chiếc nhẫn vàng có giá 35 triệu đồng.

Phát giả vờ chăm chú xem, lợi dụng lúc nữ nhân viên mất cảnh giác, đối tượng cầm nhẫn vàng chạy ra xe gắn máy để tẩu thoát.

Nữ nhân viên đã nhanh chân truy đuổi theo nắm được phía sau xe và cổ áo đối tượng. Tuy nhiên, Dũng rồ ga chạy thoát thân khiến nữ nhân viên bị ngã trầy xước tay, chân.

Camera an ninh tiệm vàng ghi lại diễn biến Dũng đóng vai khách giả vờ mua rồi cướp chiếc nhẫn vàng. Ảnh: Cắt từ clip

Khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera an ninh của tiệm vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được Dũng là đối tượng gây án. Chỉ vài giờ sau, chiều 30/7, các trinh sát đã bắt giữ được Dũng tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.