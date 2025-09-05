Trưa 5/9, trên fanpage Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục phát đi cảnh báo hiện tượng lan truyền thông tin sai sự thật về hoá đơn tiền điện trên mạng xã hội.

Nội dung cảnh báo phát đi nêu rõ: “Thời gian gần đây, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện”.

EVNNPC cho biết, ngày 4/9, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hoá) đã mời công dân C.T.H lên làm việc vì đăng tải sai sự thật trên Facebook về tiền điện. Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ đơn vị ngoài EVN. Người đăng đã thừa nhận sai sót và cam kết không tái phạm.

Cụ thể, theo thông tin trên Báo Thanh Hoá, sáng ngày 04/9/2025, trên Facebook cá nhân C.T.H đăng tải bài viết với nội dung tiền điện tăng cao.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này đã được hơn 4.800 lượt chia sẻ trên nhiều trang cá nhân, hội nhóm đông thành viên. Một số trang còn xuyên tạc, thêm bớt nội dung theo hướng quy chụp, bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành điện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương và Công an kiểm tra, xác minh người đăng bài viết để làm rõ thông tin.

Qua điều tra, được biết đây là công dân C.T.H, trú tại thôn Ngọc Trà I, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, tối cùng ngày, Công an xã Quảng Chính đã mời người này lên trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, C.T.H thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng là sai, gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và cá nhân liên quan.

Được biết, đơn vị cung cấp điện cho hộ dân này là Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa - một tổ chức bán điện không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Sau đó, C.T.H đã chủ động đính chính thông tin trên các trang cá nhân/hội nhóm đã chia sẻ và cam kết không tái phạm.

Công an xã Quảng Chính đã mời công dân C.T.H lên làm việc vì đăng tải sai sự thật trên Facebook về tiền điện. Ảnh: Fanpage EVNNPC

Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo về việc lan truyền thông tin “copy” kiến nghị liên quan đến tiền điện tháng 8/2025.

Với những bài viết kêu gọi “ký tên” và “chia sẻ” kiến nghị liên quan đến việc tiền điện tháng 8/2025 tăng cao bất thường xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, EVNNPC cho rằng các nội dung này phần lớn là sao chép và đăng lại trên trang cá nhân, fanpage… nhằm câu view, tăng tương tác, không có số liệu hay thông tin khách hàng cụ thể.

“Đây là hiện tượng lợi dụng tâm lý người dân để thổi phồng, gây hoang mang dư luận”, EVNNPC khẳng định và cho hay “thông tin sai sự thật, xuyên tạc sẽ bị xử lý nghiêm minh”.

Trước thực trạng trên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý mọi thắc mắc về hóa đơn điện sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xác minh minh bạch. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 19006769 hoặc liên hệ trực tiếp với công ty điện lực địa phương để được kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, giải thích chi tiết phương pháp tính tiền.