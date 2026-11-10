Nam bệnh nhân Iceland bất ngờ khi được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối và nghe bác sĩ giải thích từng thao tác trong chính ca phẫu thuật của mình tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội)

Sau chấn thương khi chơi thể thao cách đây một tháng, anh F.O.C (28 tuổi) xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng khớp gối, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Đứng trước chỉ định phẫu thuật, người bệnh đã cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có việc trở về châu Âu hoặc điều trị tại các trung tâm y tế trong khu vực. Sau khi tìm hiểu, tham khảo thông tin từ cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, anh quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, trực tiếp thực hiện. Ảnh: BVCC

Điểm đặc biệt là trong quá trình phẫu thuật nội soi, người bệnh có thể theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình. Bác sĩ đồng thời giải thích về các tổn thương và từng bước can thiệp, giúp anh hiểu rõ hơn tình trạng của mình cũng như phương pháp điều trị.

Trải nghiệm này giúp người bệnh trực tiếp quan sát quá trình phẫu thuật thay vì chỉ được thông tin về kết quả sau khi ca mổ kết thúc.

Theo PGS Khánh, ê-kíp đã thực hiện tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp xử lý tổn thương sụn chêm trong.

Kỹ thuật được lựa chọn nhằm tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép. Cụ thể, bác sĩ sử dụng một gân bán gân của chính người bệnh, tạo hình mảnh ghép đạt độ dày phù hợp; thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20mm và sử dụng hệ thống cố định bằng vòng treo điều chỉnh được.

Với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê-kíp ưu tiên kỹ thuật khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt. Phương pháp này giúp duy trì chức năng giảm xóc, phân phối lực và bảo vệ sụn khớp, đặc biệt có ý nghĩa với người bệnh trẻ tuổi, có nhu cầu vận động cao.

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc vận động sớm được triển khai theo phác đồ hậu phẫu, phù hợp với tình trạng người bệnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ mảnh ghép dây chằng và vị trí khâu sụn chêm.