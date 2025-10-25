Ngày 25/10, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì dẫn đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ tại kho, nhà máy và cửa khẩu.

Hàng loạt container chở sầu riêng đậu kín Khu công nghiệp Tân An (Đắk Lắk) cách đây gần một tuần. Ảnh: TN

Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, từ ngày 11/10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng hóa chất cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp.

Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, dự kiến còn kéo dài tới 20/11 mới kết thúc.

Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, việc tạm ngừng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu, dẫn đến các doanh nghiệp buộc phải ngưng thu mua, giá sầu riêng trong dân sụt giảm mạnh, hàng nghìn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

Sầu riêng Đắk Lắk dự kiến thu hoạch khoảng một tháng nữa mới xong. Ảnh: Hải Dương

Do đó, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương khôi phục hoạt động xét nghiệm; thiết lập cơ chế “ưu tiên nhanh” cho mẫu sầu riêng xuất khẩu trong giai đoạn cao điểm.

Đồng thời kiến nghị tạm ủy quyền cho các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực tại địa phương cũng như sớm ban hành chính sách hỗ trợ thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Cũng theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, nếu không sớm tháo gỡ, thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng lớn do chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, cùng với việc mất sản lượng, thị trường và uy tín xuất khẩu. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam cũng hiện hữu.