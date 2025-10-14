ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đã trở thành tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu, chi phối mạnh mẽ dòng vốn đầu tư. Theo Bloomberg Intelligence, tài sản ESG vượt 41 nghìn tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến đạt 50 nghìn tỷ USD vào năm 2025 - minh chứng cho xu hướng chuyển dịch vốn sang các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản đang áp dụng các quy định nghiêm ngặt về báo cáo ESG.

Trong khu vực, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng chuyển đổi xanh với cam kết quốc tế của Chính phủ tại COP26 về việc đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng với các quyết định hành động về phát triển bền vững. Từ đó, tạo nền tảng pháp lý buộc doanh nghiệp Việt phải tái cấu trúc hoạt động, tích hợp ESG vào ba trụ cột cốt lõi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn quốc tế.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng ESG mới nhất của S&P Global, Masan Consumer - đại diện Việt Nam - đã vượt qua hơn 85% trong số 330 doanh nghiệp cùng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn cầu, trở thành doanh nghiệp Việt có điểm ESG cao nhất được công bố trên nền tảng S&P Global hiện nay.

Khoảng 65% tổng năng lượng tiêu thụ Masan Consumer đến từ các nguồn tái tạo. Ảnh: MSN

Việc Masan Consumer đạt mức điểm cao, đặc biệt là vượt trội hơn 85% các công ty cùng ngành trên toàn cầu, chứng tỏ doanh nghiệp Việt không chỉ theo kịp mà còn tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị toàn cầu.

Để đạt được kết quả trên, Masan Consumer cho biết công ty đã đặt ESG ở vị trí trung tâm chiến lược, với nguyên tắc cốt lõi “Doing Well By Doing Good”.

Khung chiến lược của công ty được định hướng theo các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs), tập trung vào ba trụ cột: “Thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững”, “Quan tâm đến môi trường và cộng đồng” và “Chinh phục niềm tin của nhân viên và khách hàng”.

Đặc biệt, nhờ tập trung vào tăng hiệu quả vận hành và ứng dụng năng lượng tái tạo, lượng phát thải khí nhà kính (phạm vi 1 và 2) năm 2024 giảm 18,33% so với năm 2023.

Không chỉ vậy, khoảng 65% tổng năng lượng tiêu thụ của công ty đến từ các nguồn tái tạo. Hơn 80% tổng lượng chất thải đã được xử lý hoặc chuyển hướng khỏi các hình thức xử lý truyền thống. Công ty cũng triển khai loạt sáng kiến tối ưu hóa quy trình sản xuất, chuyển 100% sang xe nâng điện, tăng hàm lượng nhựa tái chế PET trong bao bì, qua đó giảm thiểu dấu chân môi trường trên toàn chuỗi giá trị.