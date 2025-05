CEO Google Sundar Pichai có một năm 2024 vô cùng bận rộn. Ảnh: Bloomberg

Hồ sơ Google trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết chi phí bảo vệ CEO Sundar Pichai năm 2024 là 8,27 triệu USD, cao hơn gần 22% so với 6,78 triệu USD năm 2023. Số tiền này bao gồm phí tư vấn, an ninh tại nhà riêng, dịch vụ giám sát an ninh, dịch vụ xe hơi, tài xế, an ninh cá nhân khi đi công tác.

Theo Google, đây là những chi phí hợp lý và cần thiết, vì lợi ích tốt nhất của cả Alphabet (công ty mẹ Google) và các cổ đông vì giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh.

Năm 2024 là năm tương đối bận rộn của CEO Google. Ông thường xuyên có các chuyến công tác, gặp mặt và trao đổi với các lãnh đạo thế giới về các tiến bộ công nghệ như AI. Google đang trong cuộc “chạy đua vũ trang” AI khốc liệt, trong khi vị trí của hãng trên lĩnh vực tìm kiếm bị lung lay bởi các đối thủ mới nổi và quy định ngày càng khắt khe.

Ngoài ra, hồ sơ tiết lộ tổng thu nhập của ông Pichai năm tài chính 2024 là 10,73 triệu USD (đã bao gồm thưởng cổ phiếu), tăng từ 8,8 triệu USD một năm trước đó. Thu nhập của ông thua xa Giám đốc pháp lý Alphabet Kent Walker (gần 30,2 triệu USD) và Giám đốc tài chính Alphabet Anat Ashkenazi (khoảng 50 triệu USD).

Để so sánh, tổng thu nhập trung bình năm 2024 của nhân viên toàn thời gian Google là 331.894 USD, tăng 5% so với mức 315.531 USD của năm 2023.

Chưa rõ Google sẽ điều chỉnh chi phí bảo vệ CEO năm nay như thế nào. Dù vậy, ít nhất hơn 10 công ty trong danh sách S&P 500 đã tăng chi phí an ninh khi nhận thức rõ ràng những mối đe dọa chế người với ông chủ của họ. Tháng 12/2024, CEO United Health Brian Thompson bị sát hại, gây chấn động giới kinh doanh.

(Theo CNBC)