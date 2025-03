WeiBird và Liên Bỉnh Phát - hai nghệ sĩ từng gây ấn tượng trong chương trình Call Me By Fire (Anh trai vượt ngàn chông gai) - chính thức hợp tác trong ca khúc For a better day - nhạc phim Bác sĩ tha hương.

For a better day với lời bài hát đan xen 3 ngôn ngữ Hoa - Việt - Anh, dẫn dắt người nghe qua hành trình từ mất mát, cô đơn đến hy vọng và kiên cường. WeiBird - giọng ca người Đài Loan (Trung Quốc) mang đến chất giọng ấm áp, lôi cuốn trong khi Liên Bỉnh Phát khoe giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc bên cạnh khả năng diễn xuất.

Bác sĩ tha hương xoay quanh hành trình của Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - bác sĩ Việt Nam tại Đài Loan luôn nỗ lực giúp đỡ người nhập cư. Phim thuộc thể loại tâm lý tội phạm kết hợp y khoa, khai thác sâu sắc những vấn đề về y tế, lao động di trú và tội phạm, lay động khán giả bằng câu chuyện nhân văn.

Bác sĩ tha hương quy tụ dàn diễn viên Trương Quân Ninh, Liên Bỉnh Phát, Dương Nhất Triển và Hứa An Thực. Phim do Liêu Sĩ Hàm và Chiêm Thuần Hạo đạo diễn.

WeiBird sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Đài Loan với bằng cử nhân Văn học Ngoại ngữ. ​WeiBird chiến thắng mùa đầu tiên của cuộc thi Happy Sunday năm 2007. Sau đó, anh phát hành nhiều album tạo được tiếng vang. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, WeiBird còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim và chương trình truyền hình.

