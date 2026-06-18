LEXXY - giọng ca Gen Z gây chú ý khi vừa cho ra mắt EP đầu tay gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo tới bối cảnh, hình ảnh như: Intro Flexxy, Bật Đèn Xanh, Niệm Chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah. Loạt ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và LEXXY xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, hiện đại với phong cách ăn mặc phá cách, sexy và hợp thời.

Ca sĩ Anh Quân Idol - người sở hữu bản hit 100 triệu view E là không thể, đồng thời là ca sĩ cùng công ty quản lý với LEXXY, sau khi nghe EP của nữ ca sĩ đã chấm 9,5 điểm với lý do nhạc hay, hát hay.

Ca sĩ LEXXY xinh đẹp và hiện đại.

LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004 là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và nữ hoàng wushu Thuý Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, LEXXY sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm debut Bật đèn xanh của nữ ca sĩ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ được đánh giá là “đo ni đóng giày” cho chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên FLEXXY - The 1st EP vừa ra mắt cho thấy tài năng của LEXXY cùng sự nghiêm túc theo đuổi âm nhạc của cô gái với định hướng hình ảnh và âm nhạc rõ ràng mang đậm màu sắc nữ quyền.

LEXXY chia sẻ: "EP nói về hình ảnh người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà sẽ luôn yêu thương bản thân trước tiên".

Hậu trường thực hiện sản phẩm âm nhạc mới, LEXXY tiết lộ có ngày ê-kíp quay từ 22h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau với nhiều áp lực nhưng nữ ca sĩ hiểu rằng một sản phẩm chỉn chu luôn cần sự quyết tâm và kiên trì.

Phần vũ đạo trong MV Bad Playah được đánh giá sexy và ấn tượng không thua kém gì các ngôi sao K-Pop với những màn nhảy tập thể mãn nhãn. Điều này cho thấy nữ ca sĩ và ê-kíp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt thời gian dài để chuẩn bị cho màn ra mắt này với tư cách một ca sĩ thần tượng chuyên nghiệp.

LEXXY cho biết các ca khúc trong EP này là những sản phẩm được Shube Label chắp bút dựa trên những câu chuyện cô kể khi chứng kiến những người phụ nữ xung quanh. LEXXY nhận ra sự quyến rũ và tự tin của một người con gái không nằm ở việc được theo đuổi hay yêu đến mức nào mà là khi họ hiểu rõ được giá trị của bản thân, biết mình xứng đáng điều gì và không đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Đây cũng là sợi chỉ xuyên suốt trong các ca khúc của LEXXY.

EP đầu tay của con gái nhạc sĩ Tú Dưa gây chú ý khi có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Drum7 - nhà sản xuất đứng sau thành công các ca khúc nổi tiếng của các ca sĩ nổi tiếng như: Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng MasteD, Tăng Duy Tân. Việc Drum7 bắt tay làm nhạc cho nghệ sĩ mới như LEXXY cho thấy tiềm năng phát triển của giọng ca trẻ này là rất lớn.

Chia sẻ về tên EP, giọng ca 22 tuổi lý giải: "Nhiều người khi nghĩ về chữ “flex” chắc sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng với tôi, "flex" ở trong Flexxy là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân, "flex" sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi qua để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

MV ‘’BAD PLAYAH'' của LEXXY:

Nữ ca sĩ cho biết EP lần này không phải là một cuộc thử sức hoàn toàn mới mà là một phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của LEXXY. Cô đang kể câu chuyện của mình một cách chân thật và mạnh mẽ hơn trước. LEXXY kỳ vọng mỗi khán giả xem sản phẩm của cô không chỉ để giải trí mà còn được truyền cảm hứng để thêm tự tin ở bản thân. "Dù đang độc thân hay đang yêu, chúng ta hãy luôn bảo vệ được trái tim và đều xứng đáng được tôn trọng", nữ ca sĩ nói về thông điệp của EP đầu tay.

LEXXY cho biết thời gian tới vẫn sẽ theo đuổi hình ảnh một người ca sĩ hiện đại, độc lập và hình ảnh lẫn âm nhạc sẽ có chiều sâu. Cô không ép bản thân theo bất kỳ khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và đưa được nhiều góc cạnh của con người mình vào các sản phẩm âm nhạc.

Ảnh, clip: NVCC